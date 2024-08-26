"О подозрении говорить преждевременно": в ГБР установили факт выезда нардепа Дмитрука за границу

В ГБР заверили, что следователи ищут лиц, которые помогли действующему депутату пересечь государственную границу с Молдовой.

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В Государственном бюро расследований подтвердили факт того, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно выехал за границу. Однако говорят, что подозрение причастным к этому пока не вручили. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Сейчас установлено, что действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении в незаконном пересечении границы и депутату, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому, пока преждевременно", — отметила она.

Она добавила, что следственно-оперативная группа делает все возможное, чтобы найти тех лиц, которые помогали депутату пересечь государственную границу и попасть в Молдову.

25 августа сообщалось, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Дмитрука заметили в полиции Штефан-Воде. Он, якобы, писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины. Накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Он назвал это "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность".