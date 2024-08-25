Выезд Дмитрука за границу: Офис Генпрокурора начал уголовное производство

По данным Михаила Ткача, Артем Дмитрук уже находится в Италии. Он якобы выехал из Украины через границу с Молдовой.

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Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно вероятного незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

В комментарии изданию пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец рассказала о начале уголовного производства.

Вероятно, скандальный политик сначала находился в Молдове. Инсайдеры в офисе пограничной службы в Кишиневе якобы видели украинского нардепа в полиции Штефан-Воде. Там он писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его в статусе беженца пропустили дальше.

По данным блогера Игоря Лаченкова, жена Дмитрука также уже находится за границей.

Впоследствии журналист-расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач добавил, что Дмитрук уже в Италии.

"Вчера же (24 августа 2024 года — ред.) Дмитрук покинул территорию Молдовы: аэропорт "Кишинев" 24.08.24 в 17:40 рейсом "Кишинев — Рим", — рассказал Ткач.

Накануне Дмитрук в своем телеграм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Политик назвал это "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность".

Напомним, в 3 ОШБр отреагировали на критику Артема Дмитрука по операции ВСУ в Курской области РФ.

Также Фокус писал о подозрении Артему Дмитруку в избиении военного и правоохранителя.