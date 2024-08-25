Депутата Дмитрука подозревают в избиении военного и правоохранителя, — Офис Генпрокурора

В связи с подозрением нардепа вызывают в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа. Впрочем, по данным СМИ, он уже покинул территорию Украины.

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Народному депутату Украины Артему Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Кроме этого, скандального нардепа подозревают в попытке похитить оружие. Имя подозреваемого правоохранители не называют, однако обстоятельства дела и заблюренное фото указывают именно на Артема Дмитрука.

По данным следствия, политик, находясь в Одессе, вместе с группой других людей напал на правоохранителя, который выполнял служебные обязанности, нанес ему телесные повреждения средней тяжести и пытался похитить оружие.

"При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего", — сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы:

по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины — умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей;

по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины — законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

Также в другое время, уже в Киеве, народный депутат во время спора с военным нанес ему несколько ударов средней тяжести, в частности, в голову.

Действия подозреваемого квалифицированы:

по ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

по ч. 1 ст. 296 УК Украины — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

В связи с подозрением Дмитрука вызывают в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа 2024 года.

Политик уже отреагировал на заявление Офиса Генпрокурора. Дмитрук назвал возбужденные против него дела "абсолютно сфальсифицированной и выдуманной историей". По мнению нардепа, так "власть продолжает свою охоту на несогласных с режимом".

По словам Артема Дмитрука, подозрения никто ему не вручал.

Напомним, по данным СМИ, нардеп Дмитрук уже покинул Украину и находится в Молдове с женой.

Также Фокус писал о скандале вокруг резких высказываний Артема Дмитрука относительно операции ВСУ в Курской области.