Депутата Дмитрука підозрюють у побитті військового та правоохоронця, — Офіс Генпрокурора

У звʼязку з підозрою нардепа викликають до Державного бюро розслідувань 29 та 30 серпня. Втім, за даними ЗМІ, він уже покинув територію України.

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Народному депутату України Артему Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця та військового. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Окрім цього, скандального нардепа підозрюють у спробі викрасти зброю. Ім’я підозрюваного правоохоронці не називають, однак обставини справи та заблюрене фото вказують саме на Артема Дмитрука.

За даними слідства, політик, перебуваючи в Одесі, разом з групою інших людей напав на правоохоронця, який виконував службові обовʼязки, завдав йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості та намагався викрасти зброю.

"При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього", — повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Також в інший час, уже в Києві, народний депутат під час суперечки з військовим завдав йому декілька ударів середньої тяжкості, зокрема, в голову.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У звʼязку з підозрою Дмитрука викликають до Державного бюро розслідувань 29 та 30 серпня 2024 року.

Політик уже відреагував на заяву Офісу Генпрокурора. Дмитрук назвав порушені проти нього справи "абсолютно сфальсифікованою і вигаданою історією". На думку нардепа, так "влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом".

За словами Артема Дмитрука, підозри ніхто йому не вручав.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, нардеп Дмитрук уже покинув Україну та перебуває в Молдові з дружиною.

Також Фокус писав про скандал навколо різких висловлювань Артема Дмитрука щодо операції ЗСУ в Курській області.