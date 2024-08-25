Виїзд Дмитрука за кордон: Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження
За даними Михайла Ткача, Артем Дмитрук уже перебуває в Італії. Він начебто виїхав з України через кордон з Молдовою.
Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України. Про це повідомляє РБК-Україна.
У коментарі виданню речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець розповіла про початок кримінального провадження.
Ймовірно, скандальний політик спочатку перебував у Молдові. Інсайдери в офісі прикордонної служби в Кишиневі начебто бачили українського нардепа в поліції Штефан-Воде. Там він писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його в статусі біженця пропустили далі.
За даними блогера Ігоря Лаченкова, дружина Дмитрука також уже перебуває за кордоном.
Згодом журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач додав, що Дмитрук уже в Італії.
"Вчора ж (24 серпня 2024 року — ред.) Дмитрук залишив територію Молдови: аеропорт "Кишинів" 24.08.24 о 17:40 рейсом "Кишинів — Рим", — розповів Ткач.
Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, начебто йому готують підозру. Політик назвав це "спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність".
Нагадаємо, у 3 ОШБр відреагували на критику Артема Дмитрука щодо операції ЗСУ в Курській області РФ.
Також Фокус писав про підозру Артему Дмитруку в побитті військового та правоохоронця.