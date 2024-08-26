"Про підозру говорити передчасно": в ДБР встановили факт виїзду нардепа Дмитрука за кордон

В ДБР запевнили, що слідчі шукають осіб, які допомогли чинному депутату перетнути державний кордон із Молдовою.

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У Державному бюро розслідувань підтвердили факт того, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Проте кажуть, що підозру причетним до цього наразі не вручили. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"Зараз встановлено, що чинний народний депутат перетнув незаконно та нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру в незаконному перетині кордону і депутату, й іншим особам, які, можливо, були причетні до цього, поки що передчасно", — зазначила вона.

Вона додала, що слідчо-оперативна група робить усе можливе, щоб знайти тих осіб, які допомагали депутату перетнути державний кордон і потрапити до Молдови.

25 серпня повідомлялося, що нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Дмитрука помітили у поліції Штефан-Воде. Він, нібито, писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України. Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, начебто йому готують підозру. Він назвав це "спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність".