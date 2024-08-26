Выезд Дмитрука за границу: нардеп-беглец утверждает о попытке похищения его семьи

Попыток похищения семьи нардепа было несколько, но все они — неудачны. Сейчас личности похитителей уже установлены, утверждает Дмитрук.

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Народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины" Артем Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи из отеля в Европе. Об этом он написал в своем тelegram-канале.

"Мою семью пытались похитить! Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из отеля в Европе", — рассказал Артем Дмитрук.

Он отметил, что попыток было несколько. Первая была неудачной. Впоследствии семью пытались похитить в аэропорту.

"После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", — добавил он.

По словам Дмитрука, в правоохранительные органы написано заявление. Местная полиция сразу же провела расследование на месте по указанным нами лицами.

"Все они, их автомобили были установлены. Также были установлены факты слежки за моей семьей в отеле, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту", — отметил нардеп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Артем Дмитрук якобы выехал из Украины в Молдову. Сам он уже успел отреагировать на информацию, но не подтвердил и не опроверг ее.

По данному факту Офис генпрокурора уже начал уголовное производство. Указано, что прокуратура намерена проверить распространенную в СМИ информацию. Где сейчас Дмитрук, в прокуратуре не знают, но надеются, что он выполнит требование правоохранителей и придет в Государственное бюро расследований 29 и 30 августа.

Напомним, что Артем Дмитрук неоднократно был в центре внимания. В частности, народному депутату Украины сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Имя Дмитрука прямо не называли, но было опубликовано фото, на котором его легко узнать. Кроме того, его личность подтвердили СМИ источники в правоохранительных органах.