Виїзд Дмитрука за кордон: нардеп-утікач стверджує про спробу викрадення його родини

Спроб викрадення сім'ї нардепа було декілька, але всі — невдалі. Нині особи викрадачів уже встановлено, стверджує Дмитрук.

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Народний депутат від депутатської групи "Відновлення України" Артем Дмитрук заявив про спробу викрадення його сім'ї з готелю в Європі. Про це він написав у своєму тelegram-каналі.

"Мою сім'ю намагалися викрасти! Мою матір, дружину та двох маленьких дітей учора намагалися вкрасти з готелю у Європі", — розповів Артем Дмитрук.

Він зазначив, що спроб було декілька. Перша була невдалою. Згодом сім'ю намагалися викрасти в аеропорту.

"Після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту! Слава Богу, допомогли добрі люди, підключили охоронну фірму, яка спрацювала на відмінно", — додав він.

За словами Дмитрука, до правоохоронних органів написано заяву. Місцева поліція одразу ж провела розслідування на місці за вказаними нами особами.

"Усі вони, їхні автомобілі були встановлені. Також було визначено факти стеження за моєю сім'єю в готелі, дорогою в аеропорт і в самому аеропорту", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Артем Дмитрук нібито виїхав з України до Молдови. Сам він вже встиг відреагувати на інформацію, але не підтвердив і не спростував її.

За цим фактом Офіс генпрокурора вже розпочав кримінальне провадження. Зазначено, що прокуратура має намір перевірити поширену в ЗМІ інформацію. Де зараз Дмитрук, у прокуратурі не знають, але сподіваються, що він виконає вимогу правоохоронців і прийде до Державного бюро розслідувань 29 та 30 серпня.

Нагадаємо, що Артем Дмитрук неодноразово був в центрі уваги. Зокрема, народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Ім'я Дмитрука прямо не називали, але було опубліковано фото, на якому його легко упізнати. Окрім того, його особу підтвердили ЗМІ джерела у правоохоронних органах.