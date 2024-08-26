Купив перший-ліпший квиток із Кишинева: ЗМІ дізналися, як Дмитрук покинув Україну (відео)

Українська сторона подала запит молдовським колегам для затримання "втікача", однак не було підстав, діляться джерела. Рейс Дмитрука затримали, тому він дуже переживав і це помітно на відео з камер спостереження. У результаті він залишив Кишинів, але при повторному відвідуванні країни йому загрожує арешт.

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На День Незалежності Україну покинув народний депутат Верховної Ради Артем Дмитрук. Журналіст "Української правди" Михайло Ткач у своїй колонці розкрив деталі того, як це сталося.

Український політик пішки перетнув кордон із Молдовою через пункт пропуску "Паланка" в суботу, 24 серпня. Джерела в правоохоронних органах розповіли, що далі народний депутат відвідав місцеве відділення поліції в місті Штефан-Воде, яке розташоване неподалік від кордону.

Там він попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. За таких обставин він не зміг би покинути Молдову того самого дня, діляться співрозмовники журналістів, і зараз молдовські правоохоронці проводять власне розслідування з цього питання.

Інші джерела "Української правди" розповіли, що офіційно Артем Дмитрук не покидав межі України і в базі йдеться про те, що він нібито все ще перебуває в країні.

"З поліцейської дільниці Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдовської столиці Кишинів. У той час, коли український депутат уже перебував в аеропорту "Кишинів", молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег із проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано, і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що з Кишинева народний депутат вилетів до Риму за допомогою рейсу від лоукостера FlyOne. Літак затримався і зміг покинути злітну смугу лише о 8 вечора, хоча паспортний контроль Артем Дмитрук пройшов ще о 17:30.

ЗМІ дізналися, як Артем Дмитрук залишав територію України Фото: Украинская правда

Інсайдери в правоохоронних органах Молдови окремо розповіли журналістам, що на записах камер спостереження помітно, як український депутат нервував, адже затримка рейсу абсолютно не грала йому на руку.

Втеча Дмитрука: що відбувалося 25 серпня

У неділю, 25 серпня, українська сторона надала колегам із Молдови підстави для затримання народного депутата, але було вже пізно. Йдеться про вручену підозру від Офісу генерального прокурора. Якщо Артем Дмитрук повернеться до Молдови, тоді його можуть затримати, однак, автор матеріалу припустив, що той не піде на цей небезпечний крок.

Того ж дня до Кишинева прибули українські співробітники правоохоронних органів, які почали працювати з цього питання.

"Найімовірніше, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс і в Рим не збирався. Адже далі інформація джерел "УП" розходиться: одні представники наших правоохоронних органів стверджують, що вже 25 серпня вранці Дмитрук вирушив із Риму до Лондона, а інші інформують про Стамбул як можливу наступну точку в поневіряннях українського депутата", — йдеться в повідомленні.

Також "Українська правда" дізналася, що востаннє народний депутат залишав країну ще 2023 року. 23 січня він повернувся за допомогою автомобіля Toyota, який був зареєстрований у Великій Британії.

25 серпня повідомлялося, що нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Дмитрука помітили в поліції Штефан-Воде. Він, нібито, писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Того ж дня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України. Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, ніби йому готують підозру. Він назвав це "спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність".

26 серпня у ДБР встановили факт виїзду нардепа Артема Дмитрука за кордон. У відомстві запевнили, що слідчі шукають осіб, які допомогли чинному депутату перетнути державний кордон із Молдовою.