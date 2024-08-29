ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук: стало відомо, у чому підозрюють нардепа

Обранця підозрюють у нападі на громадян. Раніше генеральний прокурор вже повідомив про підозру народному депутату.

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Працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата. Про це повідомили у відомстві.

За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

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У Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Народний депутат України підозрюється:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Зазначимо, що ДБР не оприлюднило ім'я та прізвище нардепа, якого оголосило в міжнародний розшук, але опублікувало світлину, на якій вгадується Артем Дмитрук.

Нагадаємо, що 25 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Його помітили у поліції Штефан-Воде, де він нібито писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України.

Пізніше ЗМІ дізналися, як Дмитруку вдалося покинути Україну. Український політик пішки перетнув кордон із Молдовою через пункт пропуску "Паланка". Там він попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.