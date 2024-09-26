Украина готовит материалы для экстрадиции депутата-беглеца Дмитрука: подробности

Прокуратура знает, где находится разыскиваемый народный избранник. О ходе дела в Офисе генерального прокурора пообещали сообщить, если это не повредит расследованию.

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Офис генерального прокурора сотрудничает с международными партнерами по экстрадиции народного депутата, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине. Его местонахождение установлено. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, опубликованном в четверг, 26 сентября.

Имя народного депутата не указано, однако очевидно речь идет об Артеме Дмитруке, который около месяца назад сбежал из Украины.

В прокуратуре напомнили, что разыскиваемого депутата подозревают в нескольких преступлениях, в частности, в нападениях на правоохранителя и военнослужащего, покушении на похищение оружия, нанесении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подробнее о ходе этого дела в Офисе генерального прокурора пообещали сообщить, если это не повредит расследованию и будет согласовано с международными партнерами.

Дмитрук отреагировал на заявление прокуратуры, написав лишь слово "Ясно".

Дмитрук прокомментировал подготовку матералов для его экстрадиции Фото: Скриншот

Напомним, 2 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что Артему Дмитруку помогли незаконно пересечь границу с Молдовой трое человек. 1 сентября депутата-беглеца заметили в Лондоне.

24 сентября СМИ писали о задержании Дмитрука в столице Великобритании. Позже народный депутат подтвердил свое задержание британскими правоохранителями и заявил, что состоялось судебное заседание.