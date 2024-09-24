Нардеп Дмитрук подтвердил задержание британскими правоохранителями (фото, видео)

Парламентарий также сообщил, что сегодня с его участием уже состоялось судебное заседание.

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Народный депутат Артем Дмитрук вышел на связь после сообщений о его аресте в Лондоне. Он отметил, что был задержан правоохранителями, после чего состоялось судебное заседание. Соответствующее видео нардеп выложил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями. После этого состоялось судебное заседание. Скажу одно: я остаюсь с вами на связи", — отметил Артем Дмитрук.

Буквально за несколько минут до этого народный депутат выложил свою фотографию вместе с сыном.

"Был тяжелый день", — так подписал Артем Дмитрук фото.

Артем Дмитрук с сыном Фото: Telegram

Напомним, о незаконном выезде народного депутата Артема Дмитрука в Молдову стало известно 25 августа. Его заметили в полиции Штефан-Воде — там нардеп якобы писал заявление о получении статуса беженца. В тот же день Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту незаконного пересечения границы народным депутатом. Впоследствии Артема Дмитрука якобы заметили в Лондоне.

По словам самого народного депутата, на него трижды с марта 2022 года якобы совершили покушение и пытались убить. Он отметил, что стал"жертвой политических преследований", а в происходящем народный депутат обвиняет Офис президента.

Утром 24 сентября стало известно, что Артема Дмитрука арестовали в Лондоне. Стало известно, что задержание произошло на территории столицы Великобритании. По сообщениям был суд по экстрадиции и речь шла о мере пресечения в виде заключения под стражу. Официально эта информация до сих пор подтверждена не была.