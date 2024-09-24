Нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями (фото, відео)
Парламентар також повідомив, що сьогодні за його участю вже відбулось судове засідання.
Народний депутат Артем Дмитрук вийшов на зв'язок після повідомлень про його арешт в Лондоні. Він зазначив, що був затриманий правоохоронцями, після чого відбулось судове засідання. Відповідне відео нардеп виклав у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні у рамках процесу я був затриманий правоохоронцями. Після цього відбулося судове засідання. Скажу одне: я лишаюся з вами на зв'язку", — зазначив Артем Дмитрук.
Буквально за декілька хвилин до цього народний депутат виклав свою фотографію разом з сином.
"Був тяжкий день", — так підписав Артем Дмитрук фото.
Нагадаємо, про незаконний виїзд народного депутата Артема Дмитрука в Молдову стало відомо 25 серпня. Його помітили в поліції Штефан-Воде — там нардеп нібито писав заяву про отримання статусу біженця. В той же день Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону народним депутатом. Згодом Артема Дмитрука нібито помітили в Лондоні.
За словами самого народного депутата, на нього тричі з березня 2022 року нібито скоїли замах і намагалися вбити. Він зазначив, що став "жертвою політичних переслідувань", а у тому, що відбувається, народний депутат звинувачує Офіс президента.
Вранці 24 вересня стало відомо, що Артема Дмитрука заарештували в Лондоні. Стало відомо, що затримання відбулося на території столиці Великої Британії. За повідомленнями був суд щодо екстрадиції і йшлося про запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Офіційно ця інформація до цього часу підтверджена не була.