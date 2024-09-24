Нардеп Дмитрук підтвердив затримання британськими правоохоронцями (фото, відео)

Парламентар також повідомив, що сьогодні за його участю вже відбулось судове засідання.

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Народний депутат Артем Дмитрук вийшов на зв'язок після повідомлень про його арешт в Лондоні. Він зазначив, що був затриманий правоохоронцями, після чого відбулось судове засідання. Відповідне відео нардеп виклав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні у рамках процесу я був затриманий правоохоронцями. Після цього відбулося судове засідання. Скажу одне: я лишаюся з вами на зв'язку", — зазначив Артем Дмитрук.

Буквально за декілька хвилин до цього народний депутат виклав свою фотографію разом з сином.

"Був тяжкий день", — так підписав Артем Дмитрук фото.

Артем Дмитрук з сином Фото: Telegram

Нагадаємо, про незаконний виїзд народного депутата Артема Дмитрука в Молдову стало відомо 25 серпня. Його помітили в поліції Штефан-Воде — там нардеп нібито писав заяву про отримання статусу біженця. В той же день Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону народним депутатом. Згодом Артема Дмитрука нібито помітили в Лондоні.

За словами самого народного депутата, на нього тричі з березня 2022 року нібито скоїли замах і намагалися вбити. Він зазначив, що став "жертвою політичних переслідувань", а у тому, що відбувається, народний депутат звинувачує Офіс президента.

Вранці 24 вересня стало відомо, що Артема Дмитрука заарештували в Лондоні. Стало відомо, що затримання відбулося на території столиці Великої Британії. За повідомленнями був суд щодо екстрадиції і йшлося про запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Офіційно ця інформація до цього часу підтверджена не була.