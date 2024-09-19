"Ніжками, з портфельчиком": Дмитрук розповів, як утік з України й чому (відео)

Нардеп-утікач Артем Дмитрук розповів, що його тричі з березня 2022 року намагалися "ліквідувати". Він переконаний, що за цими замахами стоїть Офіс президента.

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Оголошений у розшук нардеп Артем Дмитрук втік з країни, бо його збиралися "ліквідувати". Про це він 19 вересня розповів в інтерв’ю одеському юристу Тарасу Никифорчуку.

Депутат заявив, що став "жертвою політичних переслідувань". Він запевнив, що виїхав з України тимчасово й вимушено, але планує повернутися.

Заборону чоловікам виїжджати за кордон Дмитрук назвав "антиконституційною історією". Окрім того, він переконаний, що його права як народного депутата не мали б обмежувати. Звинувачення у свій бік через виїзд за кордон нардеп назвав "повною маячнею".

"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім’єю набрало максимальні оберти. Мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була з Офісу президента. За мною вже довгий час, декілька місяців, стежили спецслужби України й організовані злочинні групи. Це підтвердили, власне, вони самі. Це все було абсолютно незаконним", — розповів він.

Дмитрук згадав, що вирішив тікати з країни 20 серпня — після ухвалення Верховною Радою закону про заборону УПЦ МП. Він нібито знав, що може бути ліквідований "просто або під час затримання".

Спочатку, 21 серпня, нардеп відправив у Молдову сім’ю. Вже за кілька днів, 23 серпня, виїхав з Києва і сам. Депутат поділився, що до Одеської області його підвіз водій неназваного товариша. Звідти він нібито пішки пішов до Молдови, а 24 серпня дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску "Паланка".

Нардеп наголосив, що виконав усі свої громадянські обов’язки, заповнив необхідні документи й анкети, після чого отримав спеціальний документ із дозволом залишити територію Молдови. Після цього утікач вирушив далі.

Дмитрук запевнив, що ніхто з високопосадовців перетинати кордон йому не допомагав — лише вищі сили.

"Мені довелося ніжками та з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови. Тобто хитрого й закрученого плану взаємодії Дмитрука з владою України тут немає", — заявив він.

Парламентар розповів, що з березня 2022 року пережив нібито три спроби "ліквідації".

Втеча Артема Дмитрука з країни: що вже відомо

За даними ДБР, Дмитрук разом зі спільниками напав на правоохоронця в Одесі, а також побив людину у Києві. Він підозрюється у справах за чотирма статтями та оголошений у міжнародний розшук.

У ЗМІ інформували, що 24 серпня нардеп виїхав з країни. Згодом його разом із сім’єю помітили у Лондоні. Слідчі з’ясували, що втекти Артемові Дмитруку допомогти троє осіб, усім їм повідомили про підозри.

У ДБР пояснювали, що не мали законних підстав для затримання, тому не змогли завадити виїзду за кордон. Офіс генпрокурора звернувся до низки країн з запитом про затримання й тимчасовий арешт Дмитрука.