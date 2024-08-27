Дмитрук нелегально виїхав за кордон: у ВР розповіли, чи позбавлять мандата нардепа

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, рішення щодо Артема Дмитрука буде ухвалюватись після розслідування кримінальної справи на підставі статті 81 Конституції України щодо припинень повноважень нардепа.

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Щодо позбавлення мандата народного депутата від депутатської групи "Відновлення України" Артема Дмитрука Верховна Рада діятиме в межах, які передбачені Конституцією. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час Форуму "Україна 2024. Незалежність", пише "РБК-Україна".

"Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не відправлявся. Наскільки я проінформований, відомості внесені до Єдиного державного реєстру, пов'язаного з кримінальними провадженнями. Здійснюється розслідування", — заявив Стефанчук.

За словами голови парламенту, після розслідування рішення ухвалюватимуться у Верховній Раді Україні. Раніше ж питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату здійснювалось на підставі 7 пунктів, які передбачені 81 статтею Конституції України.

"Й так будемо здійснювати в будь-який раз. За парламентом ніколи не було затяжок", — додав він.

Припинення повноважень народного депутата

Відповідно до ст. 81 Конституції України повноваження припиняються достроково у разі:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фракції;

його смерті.

Окрім цього, повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України — в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Що передувало

Нагадаємо, що 25 серпня повідомлялося про незаконний виїзд нардепа Артема Дмитрука до Молдови. Його помітили в поліції Штефан-Воде. Він нібито писав заяву про отримання статусу біженця.

Того ж дня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України. Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, ніби йому готують підозру.

26 серпня у ДБР встановили факт виїзду нардепа Артема Дмитрука за кордон. У відомстві запевнили, що слідчі шукають осіб, які допомогли чинному депутату перетнути державний кордон із Молдовою.

Пізніше ЗМІ дізналися, як Дмитрук покинув Україну. Український політик пішки перетнув кордон із Молдовою через пункт пропуску "Паланка". Там він попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.