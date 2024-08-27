Дмитрук нелегально выехал за границу: в ВР рассказали, лишат ли мандата нардепа

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, решение по Артему Дмитруку будет приниматься после расследования уголовного дела на основании статьи 81 Конституции Украины относительно прекращения полномочий нардепа.

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Относительно лишения мандата народного депутата от депутатской группы "Восстановление Украины" Артема Дмитрука Верховная Рада будет действовать в пределах, предусмотренных Конституцией. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время Форума "Украина 2024. Независимость", пишет "РБК-Украина".

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не отправлялся. Насколько я проинформирован, сведения внесены в Единый государственный реестр, связанного с уголовными производствами. Осуществляется расследование", — заявил Стефанчук.

По словам главы парламента, после расследования решения будут приниматься в Верховной Раде Украины. Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялся на основании 7 пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины.

"И так будем осуществлять в любой раз. По парламенту никогда не было затяжек", — добавил он.

Прекращение полномочий народного депутата

В соответствии со ст. 81 Конституции Украины полномочия прекращаются досрочно в случае:

сложение полномочий по личному заявлению;

вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены;

невхождения народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

его смерти.

Кроме этого, полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно также в случае досрочного прекращения в соответствии с Конституцией Украины полномочий Верховной Рады Украины — в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

Что предшествовало

Напомним, что 25 августа сообщалось о незаконном выезде нардепа Артема Дмитрука в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Воде. Он якобы писал заявление о получении статуса беженца.

В тот же день Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины. Накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, что ему готовят подозрение.

26 августа в ГБР установили факт выезда нардепа Артема Дмитрука за границу. В ведомстве заверили, что следователи ищут лиц, которые помогли действующему депутату пересечь государственную границу с Молдовой.

Позже СМИ узнали, как Дмитрук покинул Украину. Украинский политик пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка". Там он попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела.