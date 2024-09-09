Україна просить затримати та арештувати нардепа-втікача Дмитрука за кордоном

В офісі генерального прокурора зазначили, що раніше суд обрав нардепу-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після цього було ініційовано процедуру розшуку Дмитрука, в тому числі міжнародного.

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Офіс генпрокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, який підозрюється у нападах на військового та правоохоронця. Про це повідомила пресслужба ОГП.

Ймовірно йдеться про народного депутата Артема Дмитрука, який наприкінці серпня незаконно перетнув кордон України.

Запити про затримання та арешт ґрунтуються на низці міжнародних договорів про видачу правопорушників. Офіс генпрокурора просить про подальшу видачу затриманого Україні.

Крім того, до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію "червоного оповіщення" щодо нардепа.

Зазначимо, це оповіщення є не ордером на арешт особи, а лише одночасним попередженням поліції всіх країн-членів Інтерполу про розшук осіб. Це запит з проханням знайти та тимчасово заарештувати особу до екстрадиції.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Нагадаємо, 2 вересня у ДБР заявили, Артему Дмитруку допомогли незаконно перетнути кордон з Молдовою троє осіб. Одного з них правоохоронці затримали, двоє втекли до Придністров'я.

1 вересня нардеп-втікач був помічений у Лондоні. Радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що правоохоронці вбачали ознаки підготовки до організації можливої втечі Дмитрука, однак не змогли цьому запобігти, оскільки підозри від генпрокурора не було.