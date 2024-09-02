Нардепу Дмитруку допомогли втекти з України троє осіб, — ДБР (фото, відео)

Одного з організаторів втечі народного депутата правоохоронці затримали. Йому обиратимуть запобіжний захід. Ще двоє втекли до Придністров'я — правоохоронці оголосили їм про підозри заочно.

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Державне бюро розслідувань встановило людей, які допомогли народному депутату виїхати з України. Трьом особам, які переправили його через державний кордон до Придністров’я, повідомили про підозри. Про це заявили в ДБР.

Імені депутата правоохоронці не називають, однак, за даними ЗМІ, йдеться про народного обранця Артема Дмитрука.

Слідство встановило, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.

Відомо, що депутат виїхав з Києва близько 13:00 у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Близько 17:00 на Одещині він пересів в інше авто, за кермом якого перебував ще один фігурант, а також організатор схеми. Орієнтовно о 21:00 вони доставили Дмитрука до кордону, після чого той пішки залишив Україну.

Дмитруку допомогти виїхати за кордон троє осіб Дмитруку допомогти виїхати за кордон троє осіб Дмитруку допомогти виїхати за кордон троє осіб Дмитруку допомогти виїхати за кордон троє осіб Дмитруку допомогти виїхати за кордон троє осіб

Правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до організації "втечі", зокрема з боку Молдови. Вони вже неодноразово потрапляли в поле зору як можливі учасники незаконного переправлення людей через державний кордон України.

Організатор має широку мережу контактів серед правоохоронних органів та представників кримінального світу. За даними оперативників, група займалася систематичним незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон.

Після цього організатор і ще один з учасників групи втекли до Придністров'я на територію Молдови.

Бюро повідомило про підозру трьом особам за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Двом особам оголошено підозру заочно, одного з підозрюваних затримано, йому обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, Артем Дмитрук разом зі спільниками напав на правоохоронця та намагався викрасти його зброю. 26 серпня у ДБР підтвердили, що депутат незаконно перетнув кордон в Одеській області й потрапив до Молдови.

29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Печерський райсуд Києва заочно призначив запобіжний захід нардепу у вигляді тримання під вартою.