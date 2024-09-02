Нардепу Дмитруку помогли сбежать из Украины три человека, — ГБР (фото, видео)
Одного из организаторов побега народного депутата правоохранители задержали. Ему будут избирать меру пресечения. Еще двое сбежали в Приднестровье — правоохранители объявили им о подозрениях заочно.
Государственное бюро расследований установило людей, которые помогли народному депутату выехать из Украины. Трем лицам, которые переправили его через государственную границу в Приднестровье, сообщили о подозрениях. Об этом заявили в ГБР.
Имени депутата правоохранители не называют, однако, по данным СМИ, речь идет о народном избраннике Артеме Дмитруке.
Следствие установило, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины.
Известно, что депутат выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Около 17:00 в Одесской области он пересел в другое авто, за рулем которого находился еще один фигурант, а также организатор схемы. Ориентировочно в 21:00 они доставили Дмитрука к границе, после чего тот пешком покинул Украину.
Правоохранители установили всех лиц, причастных к организации "побега", в частности со стороны Молдовы. Они уже неоднократно попадали в поле зрения как возможные участники незаконной переправки людей через государственную границу Украины.
Организатор имеет широкую сеть контактов среди правоохранительных органов и представителей криминального мира. По данным оперативников, группа занималась систематической незаконной переправкой военнообязанных за границу.
После этого организатор и еще один из участников группы сбежали в Приднестровье на территорию Молдовы.
Бюро сообщило о подозрении трем лицам по факту незаконной переправки людей через государственную границу по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Двум лицам объявлено подозрение заочно, один из подозреваемых задержан, ему избирается мера пресечения.
Напомним, Артем Дмитрук вместе с сообщниками напал на правоохранителя и пытался похитить его оружие. 26 августа в ГБР подтвердили, что депутат незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.
29 августа Дмитрука объявили в международный розыск. Печерский райсуд Киева заочно назначил меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей.