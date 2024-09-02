Нардепу Дмитруку помогли сбежать из Украины три человека, — ГБР (фото, видео)

Одного из организаторов побега народного депутата правоохранители задержали. Ему будут избирать меру пресечения. Еще двое сбежали в Приднестровье — правоохранители объявили им о подозрениях заочно.

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Государственное бюро расследований установило людей, которые помогли народному депутату выехать из Украины. Трем лицам, которые переправили его через государственную границу в Приднестровье, сообщили о подозрениях. Об этом заявили в ГБР.

Имени депутата правоохранители не называют, однако, по данным СМИ, речь идет о народном избраннике Артеме Дмитруке.

Следствие установило, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины.

Известно, что депутат выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Около 17:00 в Одесской области он пересел в другое авто, за рулем которого находился еще один фигурант, а также организатор схемы. Ориентировочно в 21:00 они доставили Дмитрука к границе, после чего тот пешком покинул Украину.

Дмитруку помочь выехать за границу три человека Дмитруку помочь выехать за границу три человека Дмитруку помочь выехать за границу три человека Дмитруку помочь выехать за границу три человека Дмитруку помочь выехать за границу три человека

Правоохранители установили всех лиц, причастных к организации "побега", в частности со стороны Молдовы. Они уже неоднократно попадали в поле зрения как возможные участники незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Организатор имеет широкую сеть контактов среди правоохранительных органов и представителей криминального мира. По данным оперативников, группа занималась систематической незаконной переправкой военнообязанных за границу.

После этого организатор и еще один из участников группы сбежали в Приднестровье на территорию Молдовы.

Бюро сообщило о подозрении трем лицам по факту незаконной переправки людей через государственную границу по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Двум лицам объявлено подозрение заочно, один из подозреваемых задержан, ему избирается мера пресечения.

Напомним, Артем Дмитрук вместе с сообщниками напал на правоохранителя и пытался похитить его оружие. 26 августа в ГБР подтвердили, что депутат незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.

29 августа Дмитрука объявили в международный розыск. Печерский райсуд Киева заочно назначил меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей.