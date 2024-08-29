Суд разрешил взять Дмитрука под арест без возможности внести залог

Адвокат Артема Дмитрука заявил, что нардеп имел право свободно покидать Украину в соответствии с Конституцией. Его планируют разыскивать через Интерпол.

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В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения для объявленного в розыск народного депутата Артема Дмитрука. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокурора, разрешив взять парламентария под стражу. Возможность внесения залога при этом судом установлена не была.

Кроме того, в Нацполицию направят документы, чтобы Дмитрука объявили в международный розыск Интерполом. После задержания подозреваемого хотят экстрадировать в Украину.

Корреспондентка "Суспільне" передала, что прокурор аргументировал свою позицию тем, что Дмитрук уже скрывается от следствия за рубежом, благодаря чему может влиять на свидетелей и потерпевших. Сторона обвинения объяснила, что экстрадиция позволит участие подозреваемого в допросе и судебном заседании.

Адвокат Дмитрука заверил, что нардеп выехал из страны не потому, что бежал от следствия, а из-за угроз. По его словам, в течение более двух лет политик не уничтожал доказательства и не влиял на свидетелей, поэтому нет доказательств, что будет это делать теперь. Сторона защиты заявила, что выезд был законным.

"Конституционные права народного депутата не могут быть ограничены во время военного или чрезвычайного положения. Статьей 33 Конституции Украины предусмотрено, что каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать Украину. То есть, руководствуясь двумя статьями, Дмитрук имел право пересекать государственную границу", — уточнил адвокат.

Напомним, по данным следствия, депутат Артем Дмитрук вместе с сообщниками напал на правоохранителя и пытался похитить его оружие. Конфликт произошел в Киеве, и пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Политика подозревают по четырем статьям.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что после объявления подозрения Дмитрук легко покинул страну. Он предупреждал, что если нардеп не явится на допрос, его объявят в розыск.

По данным СМИ, Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой 24 августа. Оттуда он, как сообщалось, вылетел в Рим.