Перешел границу, "как по маслу": генпрокурор предупредил Дмитрука об объявлении в розыск и экстрадиции

По информации генпрокурора, Дмитрук сейчас "путешествует" по Европе. Кроме него за границу незаконно выехал еще один депутат — Ярослав Дубневич, подозреваемый в хищении средств.

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Генпрокурор Украины Андрей Костин возмущен тем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук смог бежать из страны "как по маслу" после оглашения ему подозрения. Об этом он сказал на брифинге 27 августа.

Сейчас идет проверка информации, помогали ли ему служащие. Генпрокурор заявил, что подозрение не равно содержанию под стражей, а Артему Дмитруку подготовили подозрения по двум статьям.

"Я ожидал качественную подготовку материалов по обоим. Как только материалы этих производств были подготовлены и тщательно проверены я подписал сообщение о подозрении. Когда мы подписываем сообщения о подозрении, мы должны понимать, с какими доказательствами прокуроры идут в суд и каким должен быть приговор", – сказал он.

Он заявил, что правоохранители активно работают над этим делом и выразили убеждение, что Дмитруку пересечь границу помогли.

"Мое возмущение даже больше, чем возмущение общества. Когда мы видим, как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал: почему в тех случаях удалось, а в этом — этот человек просто как по маслу перешел нелегально государственную границу. Поэтому это возмущение я абсолютно разделяю", — сказал Костин.

По словам Костина в случае, если Дмитрук добровольно не явится в ближайшие дни на допрос в Украине, его объявят в розыск и пригласят экстрадицию.

"Уважаемый народный депутат, вернитесь в Украину и придите к следователю", – обратился генпрокурор к Дмитруку.

Он добавил, что кроме Дмитрука за границу незаконно уехал еще один депутат.

"У нас есть еще один человек, народный депутат, фамилия которого также начинается на Д, также сбежавшего нелегально за границу за день до объявления подозрения", — сказал Костин.

В Офисе генпрокурора уточнили, что Костин имел в виду нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении средств.

Напомним, что 25 августа нардеп Артем Дмитрук незаконно уехал в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Водэ, где он якобы писал заявление, позволяющее получить статус беженца.

Офис генпрокурора начал уголовное производство по незаконному выезду народного депутата Артема Дмитрука из Украины.