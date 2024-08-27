Перейшов кордон, "як по маслу": генпрокурор попередив Дмитрука про оголошення в розшук і екстрадицію

За інформацією Генпрокурора, Дмитрук зараз "подорожує" Європою. Крім нього за кордон незаконно виїхав ще один депутат — Ярослав Дубневич, якого підозрюють у розкраданні коштів.

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Генпрокурор України Андрій Костін обурений тим, що народний депутат України Артем Дмитрук зміг втекти з країни "як по маслу" після оголошення йому підозри. Про це він сказав на брифінгу 27 серпня.

Зараз триває перевірка інформації, чи допомагали йому службовці. Генпрокурор заявив, що підозра не дорівнює триманню під вартою, а Артему Дмитруку підготували підозри за двома статтями.

"Я очікував на якісну підготовку матеріалів за обома. Щойно матеріали цих проваджень були підготовлені та ретельно перевірені я підписав повідомлення про підозру. Коли ми підписуємо про повідомлення про підозру, ми маємо розуміти, з якими доказами прокурори йдуть до суду і яким має бути вирок", — сказав він.

Він заявив, що правоохоронці активно працюють над цією справою і вислови переконання, що Дмитруку перетнути кордон допомогли.

"Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Коли ми бачимо, як наші прикордонники за допомогою дронів відстежують втікачів, потім мобільні групи їх затримують, і це дійсно приклад успішної роботи. А я думав: чому у тих випадках вдалося, а в цьому — ця людина просто як по маслу перешла нелегально державний кордон. Тому це обурення я абсолютно поділяю", — сказав Костін.

За словами Костіна, у разі, якщо Дмитрук добровільно не з’явиться найближчими днями на допит в Україні, його оголосять у розшук і запросять екстрадицію.

"Шановний народний депутате, поверніться в Україну та прийдіть до слідчого", – звернувся генпрокурор до Дмитрука.

Він додав, що крім Дмитрука за кордон незаконно виїхав ще один депутат.

"У нас є ще одна людина, народний депутат, прізвище якого також починаєтсья на Д, який також втік нелегально за кордон за день до оголошення підозри", — сказав Костін.

В Офісі генпрокурора уточнили, що Костін мав на увазі нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні коштів.

Нагадаємо, що 25 серпня нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Його помітили у поліції Штефан-Воде, де він, нібито, писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука з України.