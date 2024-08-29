Суд дозволив взяти Дмитрука під арешт без можливості внести заставу

Адвокат Артема Дмитрука заявив, що нардеп мав право вільно залишати Україну відповідно до Конституції. Його планують розшукувати через Інтерпол.

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У Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід для оголошеного в розшук народного депутата Артема Дмитрука. Про це 29 серпня повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Слідчий суддя задовольнив клопотання Генпрокурора, дозволивши взяти парламентаря під варту. Можливість внесення застави судом встановлена не була.

Окрім того, у Нацполіцію скерують документи, щоб Дмитрука оголосили у міжнародний розшук Інтерполом. Після затримання підозрюваного хочуть екстрадувати в Україну.

Кореспондентка "Суспільного" передала, що прокурор аргументував свою позицію тим, що Дмитрук вже переховується від слідства за кордоном, завдяки чому може впливати на свідків і потерпілих. Сторона обвинувачення пояснила, що екстрадиція дозволить участь підозрюваного в допиті та судовому засіданні.

Адвокат Дмитрука запевнив, що нардеп виїхав з країни не тому, що тікав від слідства, а через погрози. З його слів, протягом понад двох років політик не знищував докази та не впливав на свідків, тож немає доказів, що буде це робити тепер. Сторона захисту заявила, що виїзд був законним.

"Конституційні права народного депутата не можуть бути обмежені під час воєнного чи надзвичайного стану. Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати Україну. Тобто, керуючись двома статтями, Дмитрук мав право перетинати державний кордон", — уточнив адвокат.

Нагадаємо, за даними слідства, депутат Артем Дмитрук разом зі спільниками напав на правоохоронця та намагався викрасти його зброю. Конфлікт стався у Києві, постраждалий дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Політика підозрюють за чотирма статтями.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що після оголошення підозри Дмитрук легко залишив країну. Він попереджав, що якщо нардеп не з’явиться на допит, його оголосять в розшук.

За даними ЗМІ, Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою 24 серпня. Звідти він, як повідомлялось, вилетів до Риму.