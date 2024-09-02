З дружиною і донькою в ТЦ: нардепа-втікача Дмитрука помітили в Лондоні, — ЗМІ (відео)

На опублікованих кадрах ймовірний український політик перебував у магазині техніки і вів діалог із консультантом, а потім із жінкою з дитиною на руках. Кадри було знято на заході британської столиці 1 вересня.

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Народного депутата Артема Дмитрука, який 24 серпня виїхав з України, помітили в столиці Великої Британії. Він відвідав один із торгових центрів Лондона. Про це повідомляє Hromadske, публікуючи кадри з політиком-втікачем.

На опублікованих роликах можна помітити, як чоловік, який схожий на Артема Дмитрука, веде діалог із продавцем у магазині техніки. Сталося це 1 вересня в торговому центрі Westfield London, що розташований на заході місті.

Також можна побачити діалог ймовірного народного депутата з темноволосою жінкою, яка тримала на руках дитину. Автори матеріалу припустили, що це дружина Артема Дмитрука Анастасія і його донька Варвара.

"Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram із Лондона 6 тижнів тому — показувала відвідування Музею Вікторії та Альберта", — ідеться в повідомленні.

Журналісти звернулися до Артема Дмитрука по коментар, однак на момент публікації матеріалу відповіді так і не надійшло.

Як нардеп-утікач покинув країну: подробиці

У Державному бюро розслідування заявили, що їм вдалося встановити особи людей, які допомогли народному депутату покинути країну. Трьом особам, які переправили його через державний кордон у Придністров'я, повідомили про підозри.

Імені політика правоохоронці не назвали, але, за даними ЗМІ, йдеться саме про народного депутата Артема Дмитрука.

Пізніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону також розкрив деякі деталі. За його словами, з кінця лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю і невизнаним Придністров'ям закриті. Відповідно, Артем Дмитрук не переходив кордон через пункт пропуску, а зробив це через "зелену зону".

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Його помітили в поліції Штефан-Воде, де він нібито писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Цього ж дня Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження. За даними Михайла Ткача, Артем Дмитрук вилетів із Кишинева до Риму, а після цього він зник із радарів.

29 серпня повідомлялося, що ДБР оголосило Артема Дмитрука в міжнародний розшук. Обранця підозрюють у нападі на громадян. Раніше генеральний прокурор уже повідомив про підозру народному депутату.