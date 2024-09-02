С женой и дочкой в ТЦ: нардепа-беглеца Дмитрука заметили в Лондоне, — СМИ (видео)

На опубликованных кадрах предполагаемый украинский политик находился в магазине техники и вел диалог с консультантом, а потом с женщиной с ребенком на руках. Кадры были сняты на западе британской столицы 1 сентября.

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Народный депутат Артем Дмитрук, который 24 августа выехал из Украины, был замечен в столице Великобритании. Он посетил один из торговых центров Лондона. Об этом сообщает Hromadske, публикуя кадры со сбежавшим политиком.

На опубликованных роликах можно заметить, как человек, который похож на Артема Дмитрука, ведет диалог с продавцом в магазине техники. Произошло это 1 сентября в торговом центре Westfield London, который находится на западе городе.

Также можно увидеть диалог предполагаемого народного депутата с темноволосой женщиной, которая держала на руках ребенка. Авторы материала предположили, что это супруга Артема Дмитрука Анастасия и его дочь Варвара.

"В последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад — показывала посещение Музея Виктории и Альберта", — говорится в сообщении.

Журналисты обратились к Артему Дмитруку за комментарием, однако на момент публикации материала ответа так и не поступило.

Как нардеп-беглец покинул страну: подробности

В Государственном бюро расследования заявили, что им удалось установить личности людей, которые помогли народному депутату покинуть страну. Трем лицам, которые переправили его через государственную границу в Приднестровье, сообщили о подозрениях.

Имени политика правоохранители не назвали, но, по данным СМИ, речь идет именно про народного депутата Артема Дмитрука.

Позже спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона также раскрыл некоторые детали. По его словам, с конца февраля 2022 года все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и непризнанным Приднестровьем закрыты. Соответственно, Артем Дмитрук не переходил границу через пункт пропуска, а сделал это через "зеленую зону".

Напомним, 25 августа стало известно, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Воде, где он якобы писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

В этот же день Офис генерального прокурора начал уголовное производство. По данным Михаила Ткача, Артем Дмитрук вылетел из Кишинева в Рим, а после этого он пропал с радаров.

29 августа сообщалось, что ГБР объявило Артема Дмитрука в международный розыск. Избранника подозревают в нападении на граждан. Ранее генеральный прокурор уже сообщил о подозрении народному депутату.