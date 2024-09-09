Украина просит задержать и арестовать нардепа-беглеца Дмитрука за рубежом

В офисе генерального прокурора отметили, что ранее суд избрал нардепу-беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого была инициирована процедура розыска Дмитрука, в том числе международного.

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Офис генпрокурора обратился в ряд стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, который подозревается в нападениях на военного и правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Вероятно речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке, который в конце августа незаконно пересек границу Украины.

Запросы о задержании и аресте основываются на ряде международных договоров о выдаче правонарушителей. Офис генпрокурора просит о дальнейшей выдаче задержанного Украине.

Кроме того, в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "красного оповещения" в отношении нардепа.

Отметим, это оповещение является не ордером на арест лица, а лишь одновременным предупреждением полиции всех стран-членов Интерпола о розыске лиц. Это запрос с просьбой найти и временно арестовать лицо до экстрадиции.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Напомним, 2 сентября в ГБР заявили, Артему Дмитруку помогли незаконно пересечь границу с Молдовой трое человек. Одного из них правоохранители задержали, двое сбежали в Приднестровье.

1 сентября беглый нардеп был замечен в Лондоне. Советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что правоохранители видели признаки подготовки к организации возможного побега Дмитрука, однако не смогли это предотвратить, поскольку подозрения от генпрокурора не было.