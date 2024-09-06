В ГБР объяснили, почему не помешали нардепу Дмитруку выехать за границу

Правоохранители видели признаки подготовки к организации возможного побега нардепа, но не смогли это предотвратить, потому что не было подозрения от генпрокурора.

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У правоохранительных органов не было законных оснований для задержания народного депутата Артема Дмитрука на момент его выезда за границу. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"ГБР и следствие видело признаки подготовки к организации возможного побега. Но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить, сдержать, задержать и вообще вот этот план побега довести до провала, потому что именно генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам, было объявлено подозрение уже после того, как депутат покинул территорию Украины. Поэтому если бы было подозрение, то были бы законные основания. Не было подозрения — не было законных оснований", — добавила Сапьян.

По ее словам, сейчас ГБР делает все, чтобы установить место пребывания Дмитрука. Она отметила, что после обнародования видео, на котором Дмитрук якобы находится в Великобритании, следователи ГБР обратились к британской стороне по установлению местонахождения депутата.

"Для того, чтобы он попал в базу Интерпола нужно несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги правоохранители из других государств будут активно помогать и сотрудничать и будут иметь законные основания, чтобы задержать народного депутата на территории другой страны, которая конечно же сотрудничает с Украиной", — отметила Сапьян.

Выезд Артема Дмитрука за границу

25 августа стало известно, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Воде, где он якобы писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

В этот же день Офис генерального прокурора начал уголовное производство. По данным Михаила Ткача, Артем Дмитрук вылетел из Кишинева в Рим, а после этого он исчез с радаров.

В ГБР ранее заявили, что им удалось установить личности людей, которые помогли народному депутату покинуть страну. Трем лицам, которые переправили его через государственную границу в Приднестровье, сообщили о подозрениях.

Напомним, что народного депутата Артема Дмитрука, который 24 августа выехал из Украины, заметили в столице Великобритании. Он посетил один из торговых центров Лондона.