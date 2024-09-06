В ДБР пояснили, чому не перешкодили нардепу Дмитруку виїхати за кордон

Правоохоронці вбачали ознаки підготовки до організації можливої втечі нардепа, але не змогли цьому запобігти, бо не було підозри від генпрокурора.

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У правоохоронних органів не було законних підстав для затримання народного депутата Артема Дмитрука на момент його виїзду за кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі. Але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити, стримати, затримати і взагалі от цей план втечі довести до провалу, тому що саме генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам, це було зроблено вже після того, як депутат залишив територію України. Тому, якби була підозра, то були б законні підстави. Не було підозри — не було законних підстав", — додала Сапьян.

За її словами, зараз ДБР робить все, щоб встановити місце перебування Дмитрука. Вона зауважила, що після оприлюднення відео, на якому Дмитрук нібито перебуває у Великій Британії, слідчі ДБР звернулися до британської сторони щодо встановлення місце перебування депутата.

"Для того, щоб він потрапив в базу Інтерполу потрібно декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна і ДБР може розраховувати, що наші колеги правоохоронці з інших держав будуть активно допомагати і співпрацювати і матимуть законні підстави, щоб затримати народного депутата на території іншої країни, яка звичайно ж співпрацює з Україною", — зазначила Сапьян.

Виїзд Артема Дмитрука за кордон

25 серпня стало відомо, що нардеп Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Його помітили в поліції Штефан-Воде, де він нібито писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Цього ж дня Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження. За даними Михайла Ткача, Артем Дмитрук вилетів із Кишинева до Рима, а після цього він зник із радарів.

У ДБР раніше заявили, що їм вдалося встановити особи людей, які допомогли народному депутату покинути країну. Трьом особам, які переправили його через державний кордон у Придністров'я, повідомили про підозри.

Нагадаємо, що народного депутата Артема Дмитрука, який 24 серпня виїхав з України, помітили в столиці Великої Британії. Він відвідав один із торгових центрів Лондона.