"Ножками, с портфельчиком": Дмитрук рассказал, как сбежал из Украины и почему (видео)

Нардеп-беглец Артем Дмитрук рассказал, что его трижды с марта 2022 года пытались "ликвидировать". Он убежден, что за этими покушениями стоит Офис президента.

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Объявленный в розыск нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны, потому что его собирались "ликвидировать". Об этом он 19 сентября рассказал в интервью одесскому юристу Тарасу Никифорчуку.

Депутат заявил, что стал "жертвой политических преследований". Он заверил, что выехал из Украины временно и вынужденно, но планирует вернуться.

Запрет мужчинам выезжать за границу Дмитрук назвал "антиконституционной историей". Кроме того, он убежден, что его права как народного депутата не могли ограничивать. Обвинения в свою сторону из-за выезда за границу нардеп назвал "полным бредом".

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты. Меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента. За мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины и организованные преступные группы. Это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным", — рассказал он.

Дмитрук вспомнил, что решил бежать из страны 20 августа — после принятия Верховной Радой закона о запрете УПЦ МП. Он якобы знал, что может быть ликвидирован "просто или при задержании".

Сначала, 21 августа, нардеп отправил в Молдову семью. Уже через несколько дней, 23 августа, выехал из Киева и сам. Депутат поделился, что в Одесскую область его подвез водитель неназванного товарища. Оттуда он якобы пешком пошел в Молдову, а 24 августа добрался до первого отделения полиции рядом с пунктом пропуска "Паланка".

Нардеп подчеркнул, что выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы и анкеты, после чего получил специальный документ с разрешением покинуть территорию Молдовы. После этого беглец отправился дальше.

Дмитрук заверил, что никто из чиновников пересекать границу ему не помогал — только высшие силы.

"Мне пришлось ножками и с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы. То есть хитрого и закрученного плана взаимодействия Дмитрука с властями Украины здесь нет", — заявил он.

Парламентарий рассказал, что с марта 2022 года пережил якобы три попытки "ликвидации".

Побег Артема Дмитрука из страны: что уже известно

По данным ГБР, Дмитрук вместе с сообщниками напал на правоохранителя в Одессе, а также избил человека в Киеве. Он подозревается в делах по четырем статьям и объявлен в международный розыск.

В СМИ информировали, что 24 августа нардеп выехал из страны. Впоследствии его вместе с семьей заметили в Лондоне. Следователи выяснили, что сбежать Артему Дмитруку помочь три человека, всем им сообщили о подозрениях.

В ГБР объясняли, что не имели законных оснований для задержания, поэтому не смогли помешать выезду за границу. Офис генпрокурора обратился в ряд стран с запросом о задержании и временном аресте Дмитрука.