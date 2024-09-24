Нардепа Дмитрука задержали в Лондоне, — СМИ

Источники из окружения народного депутата рассказали, что сейчас продолжается суд по поводу экстрадиции политика, ему могут выбрать меру пресечения в виде взятия под стражу.

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Народного депутата Артема Дмитрука утром 24 сентября арестовали в Лондоне. Об этом сообщили источники из его окружения в комментарии "Стране".

Инсайдеры в комментарии журналистам поделились, что задержание произошло на территории столицы Великобритании, утром вторника. Сейчас продолжается суд по поводу экстрадиции и речь идет о мере пресечения в виде взятия под стражу.

Официально эта информация не подтверждена. Его супруга Анастасия также никак не отреагировала на разговоры об аресте Артема Дмитрука на время написания материала.

С момента выезда из Украины в конце августа народный депутат основался в Великобритании, где, как он рассказал в комментарии The Independent, ему гарантировали безопасность. По его мнению, в текущий момент против него и его семьи идет политическое преследование.

"Сейчас идет политическое преследование против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и поддержку УПЦ… У меня нет никаких личных проблем с Зеленским. Просто политика, с которой я не согласен, негативно влияет на моих избирателей", — заявлял Артем Дмитрук.

В материале The Independent также отметили, что 24 сентября народный депутат столкнулся с попыткой экстрадиции из Великобритании. Артем Дмитрук предстанет перед судом, чтобы парировать этот запрос украинского правительства, говорится в новости.

Выезд Дмитрука за границу: что известно

25 августа сообщалось о незаконном выезде нардепа Артема Дмитрука в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Воде. Он якобы писал заявление о получении статуса беженца.

В тот же день Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту незаконного пересечения границы народным депутатом, а вот 26 августа в ГБР установили факт выезда нардепа за границу. В ведомстве заверили, что следователи ищут лиц, которые помогли действующему депутату пересечь государственную границу с Молдовой.

2 сентября нардепа-беглеца Дмитрука могли заметить в Лондоне, о чем писали в Hromadske. На опубликованных кадрах предполагаемый украинский политик находился в магазине техники и вел диалог с консультантом, а потом куда шел с женщиной с ребенком на руках. Кадры были сняты на западе британской столицы 1 сентября.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Артем Дмитрук уже самостоятельно рассказал, как сбежал из Украины и почему. По его словам, на него трижды с марта 2022 года якобы покушались и пытались убить. В происходящем народный депутат обвиняет Офис президента.