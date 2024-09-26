Україна готує матеріали для екстрадиції депутата-втікача Дмитрука: подробиці

Прокуратура знає, де перебуває розшукуваний народний обранець. Про перебіг справи в Офісі генерального прокурора пообіцяли повідомити, якщо це не зашкодить розслідуванню.

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Офіс генерального прокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо екстрадиції народного депутата, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Його місцезнаходження встановлено. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, опублікованому у четвер, 26 вересня.

Ім'я народного депутата не вказано, однак очевидно йдеться про Артема Дмитрука, який близько місяця тому втік з України.

У прокуратурі нагадали, що розшукуваного депутата підозрюють у кількох злочинах, зокрема, у нападах на правоохоронця та військовослужбовця, замаху на викрадення зброї, нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганстві. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Детальніше про перебіг цієї справи в Офісі генерального прокурора пообіцяли повідомити, якщо це не зашкодить розслідуванню та буде узгоджено з міжнародними партнерами.

Дмитрук відреагував на заяву прокуратури, написавши лише слово "Ясно".

Дмитрук прокоментув підготовку матералів для його екстрадиції Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що Артему Дмитруку допомогли незаконно перетнути кордон з Молдовою троє осіб. 1 вересня депутата-втікача помітили у Лондоні.

24 вересня ЗМІ писали про затримання Дмитрука у столиці Великої Британії. Пізніше народний депутат підтвердив своє затримання британськими правоохоронцями і заявив, що відбулося судове засідання.