В Раде предлагают исключить из комитетов беглых нардепов Дмитрука и Одарченко (документ)

Артем Дмитрук, которого подозревают в избиении правоохранителя, сбежал в Лондон. Андрей Одарченко, которого обвиняют в попытке подкупа, попросил убежища в Румынии. Оба парламентария находятся в международном розыске.

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В понедельник, 7 октября, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об исключении народных депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов. Соответствующая информационная карточка опубликована на сайте парламента.

Инициаторами проекта являются глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и руководитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

В Раде предлагают исключить из комитетов беглых нардепов Дмитрука и Одарченко Фото: Скриншот

В частности, постановлением предлагается отозвать:

Одарченко Андрея Николаевича — народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики;

Дмитрука Артема Геннадьевича — народного депутата Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Постановление об отзыве из комитетов Дмитрука и Одарченко Фото: Скриншот

Напомним, 7 октября народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины и находится в розыске, взял дистанционно проголосовал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого он является. Глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив заявила, что на заседании присутствовали представители Национальной полиции. По данным СМИ, Дмитрук находится в Лондоне.

29 августа Печерский районный суд Киева избрал Артему Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. По данным следствия, народный избранник вместе с сообщниками напал на правоохранителя и пытался похитить его оружие.

Андрея Одарченко задержали сотрудники НАБУ и САП еще в ноябре прошлого года при попытке передачи взятки тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему в криптовалюте в эквиваленте 50 тыс. долларов. Позже суд избрал Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 15 млн грн. Он внес эти средства и вышел из СИЗО.

23 сентября во время заседания ВАКС, на котором рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения для Одарченко, прокурор САП сообщила, что народный депутат сбежал в Румынию и попросил там убежища.