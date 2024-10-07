У Раді пропонують виключити з комітетів нардепів-утікачів Дмитрука і Одарченка (документ)

Артем Дмитрук, якого підозрюють у побитті правоохоронця, втік до Лондона. Андрій Одарченко, якого звинувачують у спробі підкупу, попросив притулку у Румунії. Обоє парламентарів перебувають у міжнародному розшуку.

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У понеділок, 7 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про виключення народних депутатів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів. Відповідна інформаційна картка опублікована на сайті парламенту.

Ініціаторами проєкту є голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільниця комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна і керівник комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

У Раді пропонують виключити з комітетів нардепів-утікачів Дмитрука і Одарченка Фото: Скриншот

Зокрема, постановою пропонується відкликати:

Одарченка Андрія Миколайовича — народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу", з посади члена комітету з питань антикорупційної політики;

Дмитрука Артема Геннадійовича — народного депутата України, депутатська група "Відновлення України", з посади члена комітету з питань правоохоронної діяльності.

Постанова про відкликання з комітетів Дмитрука і Одарченка Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України та перебуває в розшуку, взяв дистанційно проголосував на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів заявила, що на засіданні були присутні представники Національної поліції. За даними ЗМІ, Дмитрук перебуває у Лондоні.

29 серпня Печерський районний суд Києва обрав Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. За даними слідства, народний обранець разом зі спільниками напав на правоохоронця та намагався викрасти його зброю.

Андрія Одарченка затримали працівники НАБУ та САП ще у листопаді минулого року під час спроби передачі хабаря тодішньому очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму у криптовалюті в еквіваленті 50 тис. доларів. Пізніше суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн. Він вніс ці кошти і вийшов із СІЗО.

23 вересня під час засідання ВАКС, на якому розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу для Одарченка, прокурорка САП повідомила, що народний депутат утік до Румунії і попросив там притулку.