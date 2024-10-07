"Шок-контент": нардеп Дмитрук дистанційно голосував на засіданні комітету Верховної Ради

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів заявила, що у засіданні правоохоронного комітету, до якого долучився парламентар-втікач, брали участь представники Нацполіції. У комітеті коментарів з цього приводу поки не давали.

Related video

У понеділок, 7 жовтня, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно перетнув український кордон та перебуває в розшуку, взяв участь онлайн в засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є. Про це повідомила голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

За її словами, на засіданні були присутні представники Національної поліції.

"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда очам!!! Були правоохоронці — Нацпол був онлайн… Ну не ЙТМ. Живіть з цим", — написала Федорів.

Фото: Скриншот

Вона додала, що направила запит для з'ясування ситуації. Федорів зазначила, що депутата не можуть не допустити до засідання, однак питання, за її словами, полягає в іншому: "Якого милого він досі член правоохоронного комітету".

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко також підтвердив участь Дмитрука у засіданні комітету.

"За моєю інформацією, сьогодні Дмитрук дійсно брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності і навіть голосував в комітеті за один із законопроєктів. Здобули", — написав він.

Фото: Скриншот

У самому комітеті з питань правоохоронної діяльності поки не давали офіційних коментарів з цього приводу. Очолює комітет народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Натомість Дмитрук іронічно відреагував на ситуацію.

"Шок-контент. Народний депутат виконує свої обов’язки", — написав він в Telegram.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук народного депутата Артема Дмитрука. Його підозрюють у викраденні вогнепальної зброї, умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості і грубому порушенні громадського порядку.

26 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що співпрацює з міжнародними партнерами щодо екстрадиції Артема Дмитрука. За даними, депутат-втікач перебуває у Лондоні.