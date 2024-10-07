"Шок-контент": нардеп Дмитрук дистанционно голосовал на заседании комитета Верховной Рады

Глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив заявила, что в заседании правоохранительного комитета, к которому присоединился беглый парламентарий, участвовали представители Нацполиции. В комитете комментариев по этому поводу пока не давали.

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В понедельник, 7 октября, народный депутат Артем Дмитрук, который незаконно пересек украинскую границу и находится в розыске, принял участие онлайн в заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого он является. Об этом сообщила председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.

По ее словам, на заседании присутствовали представители Национальной полиции.

"Дмитрук сегодня голосовал на комитете онлайн. 3,14зда глазам!!! Были правоохранители — Нацпол был онлайн... Ну не ЙТМ. Живите с этим", — написала Федорив.

Фото: Скриншот

Она добавила, что направила запрос для выяснения ситуации. Федорив отметила, что депутата не могут не допустить к заседанию, однако вопрос, по ее словам, заключается в другом: "какого милого он до сих пор член правоохранительного комитета".

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также подтвердил участие Дмитрука в заседании комитета.

"По моей информации, сегодня Дмитрук действительно участвовал в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов. Получили", — написал он.

Фото: Скриншот

В самом комитете по вопросам правоохранительной деятельности пока не давали официальных комментариев по этому поводу. Возглавляет комитет народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Зато Дмитрук иронично отреагировал на ситуацию.

"Шок-контент. Народный депутат выполняет свои обязанности", — написал он в Telegram.

Фото: Скриншот

Напомним, 29 августа ГБР объявило в международный розыск народного депутата Артема Дмитрука. Его подозревают в похищении огнестрельного оружия, умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести и грубом нарушении общественного порядка.

26 сентября Офис генерального прокурора сообщил, что сотрудничает с международными партнерами по экстрадиции Артема Дмитрука. По данным, беглый депутат находится в Лондоне.