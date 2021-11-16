Нардепа из Одессы Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа" (видео)

Накануне парламентарий обвинил президентскую политсилу в коррупции и "моральном разложении".

Одесского народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа". Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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"Сообщаю о решении депутатской фракции партии "Слуга народа" исключить из состава фракции народного депутата Украины Дмитрука Артема Геннадиевича", — сказал Корниенко.

После этого парламентарии продолжили рассматривать другие вопросы.

Процедуру исключения из монобольшинства Дмитрука, избранного в Раду по округу №133 (Киевский район Одессы), инициировали во время заседания фракции, которое состоялось вечером 15 ноября. Комментируя это решение нардеп написал в своем канале в Telegram, что на парламентских выборах 2019 года многие проголосовали за партию "Слуга народа", однако на текущий момент политсила, по словам политика, "инфицирована вирусом политической коррупции и морального разложения на всех уровнях".

"Ни для кого уже не секрет, что депутаты и мэры местных советов скуплены еще на стадии распределения партийных квот и работают в интересах узкого круга олигархата. Коррупция процветает", — написал Дмитрук.

Напомним, в октябре Артем Дмитрук не поддержал инициированный "слугами" отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады и не голосовал за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука. Также нардеп неоднократно выступал с критикой повестки президентской политсилы.

В начале ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обвинил Дмитрука в том, что тот начал "вилять" от их политсилы и использует в медийной кампании "точно не зеленые цвета". В ответ на это нардеп из Одессы сравнил лидера монобольшинства с Маугли и заявил, что тот "разговаривает на языке джунглей".

Позже стало известно, что Дмитрук вошел в состав межфракционного парламентского объединения "Разумная политика", лидером которого стал Разумков.