"Арахамия говорит на языке джунглей", — "слуга" Дмитрук о возможном исключении из фракции (видео)

В ходе видеообращения нардеп сравнил главу фракции с Маугли и обвинил партию в радикальной смене взглядов.

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что решение о его исключении из пропрезидентской фракции остается за самими "слугами". Об этом политик сказал в комментарии телеграм-каналу Pavlovsky News в четверг, 4 ноября.

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По словам нардепа, глава фракции Давид Арахамия, заявивший о скором вынесении вопроса об исключении Дмитрука на обсуждение, разговаривает на "языке очень зеленых джунглей, и он там — Маугли". Далее политик выразил мнение, что руководитель фракции давно "не был на улице", не общался с людьми об их проблемах и не пытался их решить.

Помимо этого Дмитрук ответил на слова Арахамии о том, что неправильно "просто надевать зеленую футболку", чтобы потом совершать действия, несоответствующие курсу партии.

"Зеленая футболка? Если сегодня надеть зеленую футболку, то тебя на улице просто побьют. За тарифы, за ФОПов, за отсутствие койкомест, за отсутствие кислорода в больницах и так далее. Проблем огромное количество", — сказал Дмитрук.

Нардеп добавил, что его идеология за время работы в парламенте не менялась, а вот "взгляды, позиции, идеология" фракции, по мнению Дмитрука, изменились "кардинально".

"Поэтому решение за вами. С меня "слуга народа" не выйдет никогда", — резюмировал политик.

Что известно об исключении Дмитрука?

Напомним, сегодня в кулуарах Верховной Рады Арахамия заявил, что Дмитрук "виляет" от позиции партии по ряду вопросов. Также глава фракции выразил мнение, что те цвета, которые нардеп использует в своей медийной кампании в Одессе, "точно не зеленые". Помимо этого Арахамия сказал, что Дмитрук является одним из трех представителей пропрезидентской фракции, который отказывается вакцинироваться от коронавируса.

Перед этим Дмитрук голосовал против инициированного "слугами" отзыва Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады и назначения на эту должность Руслана Стефанчука. Также нардеп сообщил попавшему под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины изданию "Шарий.net", что готов быть исключенным из фракции.

Ранее Фокус сообщал, как Дмитрук в Одессе вмешался в драку с участием людей, которые протестовали против застройки в одном из районов города.