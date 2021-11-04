Арахамия: в "Слуге народа" обсудят исключение из фракции нардепа Дмитрука (видео)

В ходе общения с журналистами нардеп рассказал, что его коллега "виляет" от партийного курса. А цвета его медийной кампании в Одессе "точно не зеленые".

На следующей неделе фракция "Слуга народа" будет обсуждать исключение из своих рядов народного депутата Артема Дмитрука. Причиной этому стало "виляние" политика от фракционного курса. Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде сообщил глава фракции Давид Арахамия.

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"По Дмитруку будем определяться на следующей неделе, будем обсуждать вопрос. С Дмитруком не разговаривал. Я считаю что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против (позиции фракции), а есть люди, которые виляют. Он сейчас влияет — когда да, когда нет… Мне трудно определиться. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые", — сказал нардеп.

В то же время Арахамия выразил уверенность, что внутри фракции хватит голосов за исключение Дмитрука.

"Если люди видят, что это не представитель политической силы, тогда нужно найти в себе смелость, прийти к своим коллегам, с которыми ты работаешь 2,5 года, и сказать "Я решил уйти в свое отдельное плавание". А просто надевать зеленую футболку, а потом делать все наоборот — мне кажется, что это просто неправильное поведение, не коллегиальное", — добавил Арахамия.

Известно, что Дмитрук голосовал против инициированного "слугами" отзыва Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады и назначения на этот пост Руслана Стефанчука. Помимо этого недавно нардеп дал интервью попавшему под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины изданию "Шарий.net", в котором сообщил, что готов стать исключенным из фракции.

Напомним, что владелец нескольких спортивных клубов Артем Дмитрук был избран в Верховную Раду после победы на выборах в округе №133 (Киевский район Одессы) в 2019 году. Политик является мастером спорта по паверлифтингу, многократным чемпионом Украины. Также он выигрывал турниры по боксу, самбо и панкратиону, кроссфиту и кросслифтингу.

Ранее Фокус писал о том, как Дмитрук в Одессе вмешался в драку с участием людей, которые протестовали против застройки в одном из районов города.

За последнее время "слуги народа" не раз исключали своих коллег из фракции. Соответствующее решение принималось касательно Людмилы Буймистер, Александра Дубинского, Александра Юрченко, Гео Лероса и Евгения Шевченко.