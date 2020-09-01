"Я буду бороться с вашим режимом". Лероса исключили из фракции "Слуга народа"
"Слугам" удалось собрать голоса, чтобы исключить нардепа из фракции.
Члены фракции "Слуга народа" большинством голосов исключили нардепа Гео Лероса из своих рядов.
Об этом сообщает пресс-служба политического объединения в Facebook.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", – говорится в сообщении.
Эту новость подтвердил и сам Лерос в соцсети.
Кроме того, Лерос поблагодарил нардепов, не поддержавших его исключение, и которые "не испугались звонков из Офиса президента".
"Можно открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы *одонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам – нет", – заявил напоследок нардеп.
Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"
Напомним, на съезде партии "Слуга народа" Зеленский назвал некоторых нардепов в рядах политической силы "микробами в здоровом организме" Верховной Рады.
Апогеем ситуации стало выступление Лероса с трибуны Верховной Рады во вторник, 1 сентября. Нардеп, которому накануне неизвестные сожгли авто. выступил с критикой президента, заявив, что "страна движется в пропасть", а у власти, по его словам, нет никакой государственной стратегии.
Напомним, в ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.