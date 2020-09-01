"Я буду бороться с вашим режимом". Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Члены фракции "Слуга народа" большинством голосов исключили нардепа Гео Лероса из своих рядов.

Об этом сообщает пресс-служба политического объединения в Facebook.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", – говорится в сообщении.

Эту новость подтвердил и сам Лерос в соцсети.

Кроме того, Лерос поблагодарил нардепов, не поддержавших его исключение, и которые "не испугались звонков из Офиса президента".

"Можно открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы *одонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам – нет", – заявил напоследок нардеп.

Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" Зеленский назвал некоторых нардепов в рядах политической силы "микробами в здоровом организме" Верховной Рады.

Апогеем ситуации стало выступление Лероса с трибуны Верховной Рады во вторник, 1 сентября. Нардеп, которому накануне неизвестные сожгли авто. выступил с критикой президента, заявив, что "страна движется в пропасть", а у власти, по его словам, нет никакой государственной стратегии.

Напомним, в ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.