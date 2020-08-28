Депутату Гео Леросу сожгли авто: фото и видео происшествия

Нардеп не сомневается в том, что это был умышленный поджог.

Депутату от "Слуги народа" Гео Леросу подожгли автомобиль.

Об этом нардеп сообщил у себя в Facebook сегодня, 28 августа, в 22:30.

"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", – написал Лерос в следующем посте.

Видео: Facebook / Geo Leros

Нардеп опубликовал фото и видео с места событий.

Фото: Facebook / Geo Leros

Гео Лерос не сообщил о том, была ли его машина застрахована от подобного.

Фото: Facebook / Geo Leros

Напомним, в ночь на 11 августа экс-главе Офиса президента Андрею Богдану ночью прямо перед домом сожгли его автомобиль Tesla. Богдан заявил, что "расценивает произошедшее, как угрозу от власти" и опубликовал видео поджога электрокара.