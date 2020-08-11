Андрей Богдан также заявил о "символизме", поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook видеоролик с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина поджигает его электрокар Tesla.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль – Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос, кто это сделал и почему?" – написал он.

По его словам, он расценивает произошедшее, как угрозу от власти.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", – пишет Богдан.

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Он также заявил о "символизме", поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу: это вы сейчас плеснули керосинчику в костер. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)", – добавил бывший глава ОПУ.

Как сообщили в полиции, по факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Будут назначены необходимые экспертизы.

Как сообщалось, автомобиль Tesla в ночь на 11 августа подожгли во дворе дома на улице Юности.