В центре Киева мужчина поджег автомобиль

В Киеве на Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По факту поджога автомобиля в центре столицы следователи начали уголовное производство. На месте правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле. С задержанным общаются следователи. Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", – сказано в сообщении.

Тег «video» не поддерживается вашим браузером. Скачайть видео: (mp4)

Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину.

Установлено, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее.

Это – 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Мужчине грозит до 10 лет заключения.