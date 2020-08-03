В центре Киева мужчина поджег автомобиль
Поджог совершил 39-летний житель Бориспольского района
В Киеве на Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"По факту поджога автомобиля в центре столицы следователи начали уголовное производство. На месте правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле. С задержанным общаются следователи. Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", – сказано в сообщении.
Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину.
Установлено, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину и поджег ее.
Это – 39-летний житель Бориспольского района. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Мужчине грозит до 10 лет заключения.
Напомним, 22 июля в Киеве, на улице Большая Васильковская, рядом со станцией метро "Дворец Украина", загорелись две припаркованные машины.