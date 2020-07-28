В Львовской области, на базе отдыха "Княжеские озера", расположенной в Мостисском районе, сегодня около шести утра взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб 41-летний житель Львова, сообщает Varta1.

"В полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек" – сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По указанному адресу немедленно выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции и других служб.

На месте происшествия они обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero и тело мужчины без признаков жизни в салоне.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 22 июля в Киеве, на улице Большая Васильковская, рядом со станцией метро "Дворец Украина", загорелись две припаркованные машины.