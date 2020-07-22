В Киеве в среду, 22 июля, на улице Большая Васильковская, рядом со станцией метро "Дворец Украина", загорелись две припаркованные машины. Об этом сообщил в Facebook Андрей Плахонин, ставший свидетелем происшествия.

"Две машины уже горят, третья начинает... Взорвутся баки, займется летняя площадка ресторана..." – написал он в подписи к фото с места инцидента.

"Возле Дворца Украина в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль", – пишет в Facebook еще один очевидец происшествия Александр Демченко.

По кадрам, которые опубликовал "Киев Оперативный", видно, что пожар после взрыва оказался довольно внушительным.

В полиции Киева сообщили, что получили информацию о взрыве. На место выехали правоохранители. На данный момент они выясняют причины возгорания авто, сейчас правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в среду, 22 июля, в Киеве полиция эвакуировала людей со станции метро "Вокзальная". Недалеко от нее правоохранители обнаружили подозрительный чемодан.

А 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.