Экс-главе ОП Андрею Богдану сожгли Теслу
Кроме того, пострадали рядом стоящие автомобили.
Экс-главе Офиса президента Андрею Богдану ночью сожгли автомобиль Tesla.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. Огнем повреждены три транспортные средства – "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащих местным жителям", – сказано в сообщении.
Андрей Богдан в комментарии Украинской правде подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.
Напомним, 22 июля в Киеве, на улице Большая Васильковская, рядом со станцией метро "Дворец Украина", загорелись две припаркованные машины.