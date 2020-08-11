Экс-главе ОП Андрею Богдану сожгли Теслу

Кроме того, пострадали рядом стоящие автомобили.

Экс-главе Офиса президента Андрею Богдану ночью сожгли автомобиль Tesla.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля "Тесла" на улице Юности в Днепровском районе. Огнем повреждены три транспортные средства – "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащих местным жителям", – сказано в сообщении.

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Андрей Богдан в комментарии Украинской правде подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.