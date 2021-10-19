Людмилу Буймистер официально исключили из фракции "Слуга народа"

Нардеп рассказала Фокусу, что во время состоявшегося накануне заседания монобольшинства Арахамия назвал причиной для ее исключения высказывание позиций, противоречащих фракционным.

Народную депутатку Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение зачитал в ходе пленардного заседания Верховной Рады председатель парламента Руслан Стефанчук.

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"Пришла информация от фракции "Слуга народа". В соответствии с ч.3 ст.60 ЗУ "О регламенте" сообщают об исключении из состава фракции нардепа Буймистер Людмилы Анатольевны", — сообщил Стефанчук.

Решение о старте процедуры исключения Буймистер из состава фракции было принято в ходе заседания монобольшинства накануне, 18 октября. В комментарии Фокусу парламентарий рассказывала, что старт этой инициативы согласовали пока та еще не успела появиться на собрании, тем самым лишив ее возможности высказаться по этому поводу.

Изначально глава фракции Давид Арахамия и руководитель партии Александр Корниенко заявляли, что поводом для исключения Буймистер из состава монобольшинства является ее голосование "против" законопроекта "об олигархах", поданного на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским. Однако нардеп рассказала Фокусу, что 18 октября в ходе заседания монобольшинства причиной для ее исключения Арахамия назвал то, что она на различных политических ток-шоу высказывала позиции, которое противоречат фракционным.