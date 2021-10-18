"Не дождалась встречи с Зеленским", - Буймистер о начале исключения из фракции "Слуга народа"

Нардеп рассказала Фокусу, что главной причиной ее исключения Арахамия назвал не голосование против законопроекта "об олигархах", а высказывание мнений, не совпадающих с позицией фракции.

Решение о запуске процедуры исключения Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа" приняли до ее появления на собрании монобольшинства. Об этом парламентарий рассказала в комментарии Фокусу.

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"Мне пересказывали коллеги, что главной причиной, которую озвучил глава фракции Давид Арахамия, является то, что я активно принимаю участие в политических ток-шоу и активно общаюсь с журналистами, высказывая позицию, которая не совпадает с позицией фракции. И из-за этого он предложил запустить эту процедуру. То есть здесь уже ни к чему были даже мои голосования или неголосования", — рассказала Людмила Буймистер Фокусу.

На вопрос что конкретно не устраивает руководство политсилы в ее публичных высказываниях парламентарий ответила, что она "просто говорит правду".

"Правду о том, в какую сложную ситуацию попало наше государство и о том, к чему это все приведет в конечном итоге. Я же вижу на несколько шагов вперед ситуацию и понимаю, что нас сегодня — с энергетическим кризисом, который сложился в Европе и в Украине — плавно подводят к тому, чтобы мы шли на поклон к "сюзерену в Москву". А большинство населения у нас хочет в ЕС", — отметила Буймистер.

Парламентарий рассказала, что не знает соберется ли необходимое количество голосов — 70% от общего количества членов фракции — для принятия решения об ее исключении.

"Но коллеги мне говорили, что даже из присутствующих сегодня на заседании далеко не все поддержали инициирование такой процедуры. А на заседании была далеко не вся фракция. Не знаю как быстро могут собрать голоса. Но меня удивляет то, почему руководство фракции испугалось и не захотело это решение обсудить с президентом тет-а-тет или со мной тет-а-тет. Или хотя бы вынести его на голосование в моем присутствии, не дав возможности задать коллегам вопросы, которые их волнуют, или спросить меня почему я именно такие позиции высказываю. Все выглядело как страх столкновения с оппонентом", — рассказала нардеп.

Буймистер сообщила, что она так и не дождалась встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, о которой они предварительно договаривались во время съезда фракции в Трускавце.

"Я так понимаю, Арахамия не хочет, чтобы я встречалась с президентом и о чем-то с ним разговаривала", — отметила парламентарий.

Также Буймистер рассказала, что Арахамия так и не отдал ей награду "красная кнопка года", которую ей решили вручить во время съезда "слуг народа" в Трускавце.

"Так и не отдал. Я напоминала много раз, но он так и не отдал. Но если исключат из фракции, то я очень надеюсь, что все же отдадут", — поделилась парламентарий.

По словам Буймистер, многие ее коллеги уже начинают понимать, что "что-то идет не так", однако далеко не все осознают масштабов проблемы, в которой оказалась Украина.

"Все надеются на то, что мы до следующего отопительного сезона дотянем или до следующих выборов. Но если смотреть на цифры и факты, то все произойдет значительно быстрее. Как бизнес может платить по 45 грн за кубометр газа? Моя позиция — показывать, что на самом деле происходит, что не все идиоты. Будем объяснять индивидуально коллегам", — подчеркнула парламентарий.

Буймистер отметила, что если из фракции начнут исключать всех, кто высказывает свою позицию, то "и фракции вскоре не останется".

"Ну и страна может многое потерять. И каждый украинец может многое потерять. Но это все быстро закончится. Я думаю, что будет много нестабильности в государстве. А любая нестабильность бьет очень сильно по кошелькам украинцев. И когда украинцы окончательно это почувствуют на себе — начнутся необратимые процессы", — заявила парламентарий.

Людмилу Буймистер исключают из фракции "Слуга народа"

Начать процедуру исключения из фракции "Слуга народа" Буймистер решили в ходе заседания монобольшинства, которое состоялось вечером 18 октября. Об этом решении сообщила спикер парламентского объединения.

Ранее о том, что Буймистер могут исключить из фракции "Слуга народа" заявляли глава партии Александр Корниенко и руководитель монобольшинства в парламенте Давид Арахамия. Они оба утверждали, что причиной такого решения является ее голосование "против" законопроекта "об олигархах", поданного на рассмотрение парламента Зеленским. В комментарии Фокусу Буймистер сообщила, что ждала встречи с президентом, чтобы объяснить ему лично почему не поддержала этот документ.