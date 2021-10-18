"Не дочекалася зустрічі із Зеленським", — Буймістер про початок виключення з фракції "Слуга народу"

Нардепка розповіла Фокусу, що головною причиною її виключення Арахамія назвав неголосування проти законопроєкту "про олігархів", а вислів думок, що не збігаються з позицією фракції.

Рішення про запуск процедури виключення Людмили Буймістер із фракції "Слуга народу" ухвалили до її появи на зборах монобільшості. Про це парламентарійка розповіла в коментарі Фокусу.

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"Мені переказували колеги, що головною причиною, яку озвучив глава фракції Давид Арахамія, є те, що я активно беру участь в політичних ток-шоу й активно спілкуюся із журналістами, висловлюючи позицію, яка не збігається з позицією фракції. І через це він запропонував запустити цю процедуру. Тобто тут уже ні до чого були навіть мої голосування або неголосування", — розповіла Людмила Буймістер Фокусу.

На питання що конкретно не влаштовує керівництво політсили в її публічних висловлюваннях парламентарійка відповіла, що вона "просто говорить правду".

"Правду про те, в яку складну ситуацію потрапила наша держава і про те, до чого це все призведе в кінцевому підсумку. Я ж бачу на кілька кроків уперед ситуацію і розумію, що нас сьогодні — з енергетичною кризою, яка склалася в Європі і в Україні — плавно підводять до того, щоб ми йшли на уклін до "сюзерену в Москву". А більшість населення у нас хоче в ЄС", — зазначила Буймістер.

Парламентарійка розповіла, що не знає чи збереться необхідна кількість голосів — 70% від загальної кількості членів фракції — для ухвалення рішення про її виключення.

"Але колеги мені говорили, що навіть з присутніх сьогодні на засіданні далеко не всі підтримали ініціювання такої процедури. А на засіданні була далеко не вся фракція. Не знаю як швидко можуть зібрати голоси. Але мене дивує те, чому керівництво фракції злякалося і не захотіло це рішення обговорити з президентом тет-а-тет або зі мною тет-а-тет. Або хоча б винести його на голосування в моїй присутності, не давши можливості поставити колегам питання, які їх хвилюють, або запитати мене чому я саме такі позиції висловлюю. Усе виглядало як страх зіткнення з опонентом", — розповіла нардепка.

Буймістер повідомила, що вона так і не дочекалася зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, про яку вони попередньо домовлялися під час з'їзду фракції в Трускавці.

"Я так розумію, Арахамія не хоче, щоб я зустрічалася з президентом і про щось з ним розмовляла", — зазначила парламентарійка.

Також Буймістер розповіла, що Арахамія так і не віддав їй нагороду "червона кнопка року", яку їй вирішили вручити під час з'їзду "слуг народу" в Трускавці.

"Так і не віддав. Я нагадувала багато разів, але він так і не віддав. Але якщо виключать з фракції, то я дуже сподіваюся, що все ж таки віддадуть", — поділилася парламентарійка.

За словами Буймістер, більшість її колег уже починають розуміти, що "щось йде не так", проте далеко не всі усвідомлюють масштабів проблеми, в якій опинилася Україна.

"Усі сподіваються на те, що ми до наступного опалювального сезону дотягнемо або до наступних виборів. Але якщо дивитися на цифри та факти, то все відбудеться значно швидше. Як бізнес може платити по 45 грн за кубометр газу? Моя позиція — показувати, що на насправді відбувається, що не всі ідіоти. Будемо пояснювати індивідуально колегам", — підкреслила парламентарійка.

Буймістер зазначила, що якщо з фракції почнуть виключати всіх, хто висловлює свою позицію, то "і фракції незабаром не залишиться".

"Ну і країна може багато втратити. І кожен українець може багато втратити. Але це все швидко закінчиться. Я думаю, що буде багато нестабільності в державі. А будь-яка нестабільність б'є дуже сильно по гаманцях українців. І коли українці остаточно це відчують на собі — почнуться незворотні процеси", — заявила парламентарійка

Людмилу Буймістер виключають з фракції "Слуга народу"

Почати процедуру виключення з фракції "Слуга народу" Буймістер вирішили в процесі засідання монобільшості, яке відбулося увечері 18 жовтня. Про це рішення повідомила спікерка парламентського об'єднання.

Раніше про те, що Буймістер можуть виключити з фракції "Слуга народу" заявляли глава партії Олександр Корнієнко та керівник монобільшості в парламенті Давид Арахамія. Вони обидва стверджували, що причиною такого рішення є її голосування "проти" законопроєкту "про олігархів", поданого на розгляд парламенту Зеленським. У коментарі Фокусу Буймістер повідомила, що чекала зустрічі із президентом, щоб пояснити йому особисто чому не підтримала цей документ.