"Чекаю зустрічі із Зеленським", — "слуга" Буймістер про можливе виключення з фракції

Нардепка, яка голосувала проти закону "про олігархів", вважає, що рішення щодо виключення когось із фракції повинен приймати президент, а не Корнієнко з Арахамією.

Народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Буймістер повідомила, що чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти йому особисто, чому вона проголосувала проти закону "про олігархів". Про це парламентарій сказала журналісту Фокуса, коментуючи слова голови однойменної партії Олександра Корнієнка про те, що її можуть виключити з фракції за натискання червоної кнопки під час ухвалення цього документа в парламенті.

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"Я ставлюся до цієї інформації як до чергової спроби відвернути увагу суспільства від справді важливих проблем, які в країні вже стали дуже актуальними: бюджетний процес, зняття з посади [голови Верховної Ради Дмитра] Разумкова", — поділилася Буймістер.

Парламентарій розповіла, що під час з'їзду "Слуг народу" в Трускавці в неї з'явилася можливість поговорити з Володимиром Зеленським.

"Він був не в курсі, що мене [керівник фракції "Слуга народу" Давид] Арахамія хотів виключити з фракції. Ми домовилися, що зустрінемося і я озвучу президенту позицію, чому я голосувала проти цього законопроєкту. Більше того — я надам йому рекомендації, як узагалі в законний спосіб можна досягти тієї мети, яку дуже правильно ставить перед собою президент, а саме — досягнення економічних свобод у державі, боротьба зі зловживаннями монополіями і картелями. Це мій профільний напрям роботи, у нас готові всі законопроєкти", — заявила нардепка.

Буймістер також підкреслила, що її правки до законопроєкту про деолігархізацію не були враховані профільним комітетом.

"Я зараз чекаю призначення дати зустрічі [із Зеленським]. Я сподіваюся, що можна буде це обговорити з президентом. Щодо мого виключення з фракції я скажу більше: якщо президент особисто прийме таке рішення, то я не буду підставляти колег, з якими в мене хороші людські відносини. Я можу і сама вийти з фракції. Питання лише в тому, щоб це було рішення дійсно президента, а не Корнієнка або Арахамії", — запевнила нардепка.

Парламентарій зазначила, що на виборах 2019 року ці фірми всі йшли до Верховної Ради під прапорами "Слуги народу" як партії Володимира Зеленського.

"Саме він був тією рушійною силою, яка привела нас до парламенту, це правда. І я думаю, що рішення про виключення з фракції повинен приймати він", — сказала Буймістер.

На запитання, що конкретно вона хотіла б змінити в ухваленому законі "про олігархів", парламентарій заявила, що трансформацій потребує сама філософія документа.

"Не давати РНБО абсолютно невластиві повноваження, що межує з узурпацією влади, яку я бачила в РФ за часів раннього [Володимира] Путіна, на початку 2000-х. Ми повинні йти тим шляхом, яким йшли європейські та американські країни, де також існували проблеми з олігархами і монополіями на початку 2000-х. Ми тут не перші і не останні", — запевнила Буймістер.

Нардепка підкреслила, що вона є одним з ініціаторів законопроєкту №2730, який повинен запустити реформу антитрасту. За її словами, цей документ підтримали багато конкурентних відомств Європи і США.

"Саме це, як вони підкреслюють, є тим єдиним правильним шляхом у боротьбі за економічні свободи українців. Усе інше — це спроби посилити невластиві повноваження фактично президентської вертикалі, які не приведуть до бажаного результату. А, може, і будуть використані для того, щоб здійснювати тиск на великі капітали. Саме це я і хочу запропонувати Зеленському — щоб ми йшли правильним шляхом", — заявила Буймістер.

Також парламентарій сказала, що пишається тим, що вона під час з'їзду фракції "Слуга народу" в Трускавці удостоїлася нагороди "червона кнопка року" за голосування проти під час розгляду важливих для партії питань.

"Це заочно було, тому що мене не було на торжестві. Пишаюся. Буду вимагати в Арахамії видати мені завтра цей "оскар" у Верховній Раді. Сподіваюся, він візьме його із собою", — поділилася нардепка.

Про те, що Буймістер можуть виключити з фракції за її голосування проти закону "про олігархів", Корнієнко заявив у понеділок, 4 жовтня, під час брифінгу у Верховній Раді.

"У нас щодо виключення на порядку денному одна кандидатура — це депутатка, яка не голосувала за закон "про олігархів", точніше — голосувала "червоною", а ця червона кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер", — сказав Корнієнко.

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Раніше, 23 вересня, про бажання виключити Буймістер зі складу фракції "Слуга народу" заявив і Арахамія.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 був ухвалений у другому читанні 22 вересня. Його підтримали 279 нардепів, з яких 229 — "Слуги народу". Буймістер стала єдиною представницею президентської політсили, яка під час голосування натиснула червону кнопку.

Ініціатором законопроєкту про олігархів є сам президент України Володимир Зеленський.