"Слугам по заслугах": партія монобольшості роздала своїм нардепам нагороди (список)

Відкривав і закривав вручення премій депутатам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який виступав в цей вечір під псевдонімом Dj David Braun.

Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі опублікувала список з 16 нардепів, які перемогли в різних номінаціях премії "Слугам по заслугах".

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Серед переможців номінації є нардепи, які не пропустили жодного засідання, провели найбільшу кількість реформ чи найдовше виступали з трибуни парламенту.

Повний список номінацій і переможців "Слугам по заслугах"

"Відповідальність року" — Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

який не пропустив жодного засідання парламенту. "Шаолінь року" — Микола Сольський як депутат, який провів на трибуні парламенту найбільше часу.

як депутат, який провів на трибуні парламенту найбільше часу. "Наполегливість року" — Галина Третьякова, яка попри хейт, не сходила зі своїх позицій.

яка попри хейт, не сходила зі своїх позицій. "Євроінтегратор року" — Марія Мезенцева.

"Децентралізатор року" — Віталій Безгін.

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"Червона кнопка року" — Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки при голосуванні за принципові для партії законопроєкти.

за натискання червоної кнопки при голосуванні за принципові для партії законопроєкти. "Батько року" — Павло Сушко як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами. "Інвест-няня року" — голова ТСК щодо захисту інвесторів Галина Янченко.

У номінації "Бджоли проти меду" нагороду отримала Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.

за найбільш "болючі" для депутатів закони. У номінації "Кількість і якість" — Данило Гетманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Церемонію вручення премій відкривав і закривав Dj David Braun — глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

[ + – ] Виступ Давида Арахамія — DJ set

Нагадаємо, на з'їзді фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для процедури відставки Разумкова.