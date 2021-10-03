Політика Трускавець: з'їзд фракції "Слуга народу"
"Слугам по заслугах": партія монобольшості роздала своїм нардепам нагороди (список)
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Відкривав і закривав вручення премій депутатам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який виступав в цей вечір під псевдонімом Dj David Braun.
Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі опублікувала список з 16 нардепів, які перемогли в різних номінаціях премії "Слугам по заслугах".
Серед переможців номінації є нардепи, які не пропустили жодного засідання, провели найбільшу кількість реформ чи найдовше виступали з трибуни парламенту.
Повний список номінацій і переможців "Слугам по заслугах"
- "Відповідальність року" — Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.
- "Шаолінь року" — Микола Сольський як депутат, який провів на трибуні парламенту найбільше часу.
- "Наполегливість року" — Галина Третьякова, яка попри хейт, не сходила зі своїх позицій.
- "Євроінтегратор року" — Марія Мезенцева.
- "Децентралізатор року" — Віталій Безгін.
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- "Червона кнопка року" — Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки при голосуванні за принципові для партії законопроєкти.
- "Батько року" — Павло Сушко як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.
- "Інвест-няня року" — голова ТСК щодо захисту інвесторів Галина Янченко.
- У номінації "Бджоли проти меду" нагороду отримала Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.
- У номінації "Кількість і якість" — Данило Гетманцев як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.
Церемонію вручення премій відкривав і закривав Dj David Braun — глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нагадаємо, на з'їзді фракції "Слуга народу" зібрали необхідну кількість підписів для процедури відставки Разумкова.